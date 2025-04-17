Зеленский отреагировал на слова Виткоффа о "пяти территориях"

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова спецпредставителя Соединенных Штатов Америки Стива Уиткоффа. Он отметил, что тот принял для себя стратегию российской стороны.

Об этом сообщил украинский лидер в ответ на вопрос корреспондента Новини.LIVE Галины Остаповец на брифинге в четверг, 17 апреля.

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