Зеленский отреагировал на слова Виткоффа о "пяти территориях"
17 апреля 2025 19:08
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова спецпредставителя Соединенных Штатов Америки Стива Уиткоффа. Он отметил, что тот принял для себя стратегию российской стороны.
Об этом сообщил украинский лидер в ответ на вопрос корреспондента Новини.LIVE Галины Остаповец на брифинге в четверг, 17 апреля.
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