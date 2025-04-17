Китай дає Росії зброю для війни проти України — Зеленський
Росія отримую зброю від Китаю. Це озброєння окупанти використовують у війні проти України.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у четвер, 17 квітня.
Що відомо про постачання зброї від Китаю в РФ
За його словами, Служба безпеки та українська розвідка дізналася про постачання пороху та артилерії у РФ.
"Я думаю, що ми детально зможемо про це сказати наступного тижня. Особливо дані, що ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії", — додав український лідер.
Нагадаємо, 8 квітня Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ взяли у полон двох громадян Китаю, які воювали на боці РФ.
За словами президента, Росія покриває дефіцит військ найманцями з Китаю.
Читайте Новини.LIVE!