Китай дає Росії зброю для війни проти України — Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: скріншот із відео

Росія отримую зброю від Китаю. Це озброєння окупанти використовують у війні проти України.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у четвер, 17 квітня.

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Що відомо про постачання зброї від Китаю в РФ

За його словами, Служба безпеки та українська розвідка дізналася про постачання пороху та артилерії у РФ.

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"Я думаю, що ми детально зможемо про це сказати наступного тижня. Особливо дані, що ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії", — додав український лідер.

Нагадаємо, 8 квітня Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ взяли у полон двох громадян Китаю, які воювали на боці РФ.

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За словами президента, Росія покриває дефіцит військ найманцями з Китаю.

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