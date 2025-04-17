Китай дает России оружие для войны против Украины — Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Россия получаю оружие от Китая. Это вооружение оккупанты используют в войне против Украины.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в четверг, 17 апреля.

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Что известно о поставках оружия от Китая в РФ

По его словам, Служба безопасности и украинская разведка узнала о поставках пороха и артиллерии в РФ.

"Я думаю, что мы подробно сможем об этом сказать на следующей неделе. Особенно данные, что мы считаем, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России", — добавил украинский лидер.

Напомним, 8 апреля Владимир Зеленский заявил, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне РФ.

По словам президента, Россия покрывает дефицит войск наемниками из Китая.