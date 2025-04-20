Трамп считает, что Украина и Россия заключат мир в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп надеется, что мир в Украине может наступить уже в ближайшее время. По его мнению, стороны могут заключить соглашение о прекращении огня на следующей неделе.

Об этом Трамп написал в соцсети Truthsocial в воскресенье, 20 апреля.

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"Надеемся, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе. Обе страны начнут вести большой бизнес с США, которые процветают и будут зарабатывать состояние!", — отметил Трамп.

Скриншот поста Трампа

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил России установить режим "тишины" в небе, прекратив удары по гражданской инфраструктуре.

А издание New York Post писало, что на следующей неделе США планируют провести встречу с Россией для обсуждения полного и всеобъемлющего прекращения огня в Украине.

В администрации США сообщили, что Трамп готов отказаться от посредничества в переговорах между Россией и Украиной, если в ближайшее время не будет достигнуто соглашение.