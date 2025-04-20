Трамп считает, что Украина и Россия заключат мир в ближайшее время

Трамп предположил, когда Украина и Россия заключат мир
Президент США Дональд Трамп надеется, что мир в Украине может наступить уже в ближайшее время. По его мнению, стороны могут заключить соглашение о прекращении огня на следующей неделе.
Об этом Трамп написал в соцсети Truthsocial в воскресенье, 20 апреля.
Прекращение огня в Украине
"Надеемся, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе. Обе страны начнут вести большой бизнес с США, которые процветают и будут зарабатывать состояние!", — отметил Трамп.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил России установить режим "тишины" в небе, прекратив удары по гражданской инфраструктуре.
А издание New York Post писало, что на следующей неделе США планируют провести встречу с Россией для обсуждения полного и всеобъемлющего прекращения огня в Украине.
В администрации США сообщили, что Трамп готов отказаться от посредничества в переговорах между Россией и Украиной, если в ближайшее время не будет достигнуто соглашение.
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