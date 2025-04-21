Когда Трамп расскажет о мирном соглашении для Украины и РФ - известен срок

Трамп объяснил, когда расскажет о соглашении для Украины и РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что существует большая вероятность заключения "украинско-российского соглашения". Это может произойти уже на этой неделе.
Об этом американский президент заявил во время встречи с журналистами в понедельник, 21 апреля.
Когда Украина и Россия могут заключить мирное соглашение
Лидер США отметил, что до этого были проведены хорошие встречи с Украиной и США.
"Я расскажу вам все подробности в течение следующих трех дней. Но у нас были очень хорошие встречи по Украине и России. У нас были очень хорошие встречи, на самом деле, и по Ирану. Посмотрим, что из этого получится", —сказал президент Трамп.
Напомним, ранее Дональд Трамп в комментарии американским СМИ выразил уверенность, что при его участии мирное соглашение между Киевом и Москвой может быть достигнуто в очень сжатые сроки.
Также мы писали, что спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что США представили Украине проект мирного соглашения, которое может стать основой для прекращения войны с Россией.
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