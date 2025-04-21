Зеленський анонсував переговори щодо миру в Україні — відома дата

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок переговорів про мир у новому форматі. Вони пройдуть вже у цю середу, 23 квітня.

Про це повідомив український лідер у Telegram у понеділок, 21 квітня.

Реклама

Читайте також:

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Що відомо про нові переговори про мир в Україні

Нові переговори мають стати ще одним кроком на шляху до довгоочікуваного припинення вогню та стабільного миру.

За словами глави держави, вже в середу українська делегація працюватиме в Лондоні разом із представниками Великої Британії, Франції та Сполучених Штатів. Такий формат зустрічі є свідченням посиленої дипломатичної взаємодії між ключовими міжнародними партнерами.

"Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що за його участі мирна угода між Києвом і Москвою може бути досягнута у дуже стислі терміни.

Також стало відомо, що спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що США представили Україні проєкт мирної угоди, яка може стати основою для припинення війни з Росією.