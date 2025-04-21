Зеленский анонсировал переговоры по миру в Украине — известна дата

Зеленский анонсировал переговоры о мире — известна дата
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале переговоров о мире в новом формате. Они пройдут уже в эту среду, 23 апреля.
Об этом сообщил украинский лидер в Telegram в понедельник, 21 апреля.
Что известно о новых переговорах о мире в Украине
Новые переговоры должны стать еще одним шагом на пути к долгожданному прекращению огня и стабильному миру.
По словам главы государства, уже в среду украинская делегация будет работать в Лондоне вместе с представителями Великобритании, Франции и Соединенных Штатов. Такой формат встречи является свидетельством усиленного дипломатического взаимодействия между ключевыми международными партнерами.
"Мы готовы двигаться и в дальнейшем максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что при его участии мирное соглашение между Киевом и Москвой может быть достигнуто в очень сжатые сроки.
Также стало известно, что спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что США представили Украине проект мирного соглашения, которое может стать основой для прекращения войны с Россией.
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