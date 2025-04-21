Зеленский анонсировал переговоры по миру в Украине — известна дата

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале переговоров о мире в новом формате. Они пройдут уже в эту среду, 23 апреля.

Об этом сообщил украинский лидер в Telegram в понедельник, 21 апреля.

Реклама

Читайте также:

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Что известно о новых переговорах о мире в Украине

Новые переговоры должны стать еще одним шагом на пути к долгожданному прекращению огня и стабильному миру.

По словам главы государства, уже в среду украинская делегация будет работать в Лондоне вместе с представителями Великобритании, Франции и Соединенных Штатов. Такой формат встречи является свидетельством усиленного дипломатического взаимодействия между ключевыми международными партнерами.

"Мы готовы двигаться и в дальнейшем максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что при его участии мирное соглашение между Киевом и Москвой может быть достигнуто в очень сжатые сроки.

Также стало известно, что спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что США представили Украине проект мирного соглашения, которое может стать основой для прекращения войны с Россией.