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Зеленский анонсировал переговоры о мире — известна дата

21 апреля 2025 19:25
Анастасия Писаненко - редактор
Зеленский анонсировал переговоры по миру в Украине — известна дата
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского
Анастасия Писаненко - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале переговоров о мире в новом формате. Они пройдут уже в эту среду, 23 апреля.

Об этом сообщил украинский лидер в Telegram в понедельник, 21 апреля.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Что известно о новых переговорах о мире в Украине

Новые переговоры должны стать еще одним шагом на пути к долгожданному прекращению огня и стабильному миру.

По словам главы государства, уже в среду украинская делегация будет работать в Лондоне вместе с представителями Великобритании, Франции и Соединенных Штатов. Такой формат встречи является свидетельством усиленного дипломатического взаимодействия между ключевыми международными партнерами.

"Мы готовы двигаться и в дальнейшем максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что при его участии мирное соглашение между Киевом и Москвой может быть достигнуто в очень сжатые сроки.

Также стало известно, что спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что США представили Украине проект мирного соглашения, которое может стать основой для прекращения войны с Россией.

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