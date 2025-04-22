Встреча США с Украиной и европейскими союзниками в Лондоне — детали

Встреча США и Украины в Саудовской Аравии. Фото: Андрей Ермак/Telegram

В среду, 23 апреля, США, Украина и европейские союзники встретятся в Лондоне для обсуждения мирного плана. Ведь президент США Дональд Трамп настаивает на заключении соглашения о прекращении войны в Украине.

О деталях предстоящей встречи информирует Bloomberg.

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Так, 23 апреля США проведут переговоры в Лондоне с украинскими и европейскими официальными лицами, поскольку президент Дональд Трамп настаивает на заключении соглашения, чтобы остановить полномасштабную войну России против Украины.

Ожидается, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальные посланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог встретятся с министрами иностранных дел и советниками по национальной безопасности Франции, Германии, Великобритании и Украины.

По данным Bloomberg, эта встреча должна стать продолжением встреч в Париже на прошлой неделе, где США поделились предложениями о прекращении огня и заключении мирного соглашения между Россией и Украиной.

Отмечается, что США готовы ослабить санкции против Москвы и признать контроль России над украинским черноморским полуостровом Крым как часть соглашения.

Следовательно, предложение США фактически заморозит линию фронта в войне, которая длится уже четвертый год. А Россия сохранит фактический контроль над большинством других территорий на востоке и юге Украины, которые сейчас оккупированы ее войсками.

В то же время цель Украины по вступлению в НАТО также будет снята с повестки дня. Хотя, по словам людей, знакомых с ходом переговоров, любое соглашение должно содержать гарантии безопасности для Киева, чтобы обеспечить его выполнение.

Напомним, что президент Зеленский объявил о начале переговоров о мире в новом формате, которые состоятся 23 апреля.

В свою очередь Трамп сказал, что существует большая вероятность заключения "украинско-российского соглашения" уже на этой неделе.