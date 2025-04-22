Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетит Москву

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Фото: EPA/UPG

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует совершить визит в Москву. Целью является продолжение переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом во время брифинга во вторник, 23 апреля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

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Посетить Москву спецпредставитель президента США хочет в конце текущей недели. По словам Кэролайн Левитт, в Овальном кабинете Дональд Трамп и Стив Уиткофф заявили, что переговоры продолжаются.

"Специальный посланник Стив Уиткофф в конце этой недели снова отправится в Россию, чтобы продолжить переговоры с Владимиром Путиным", — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом. Встреча может состояться в Ватикане.

Также мы сообщали, что 23 апреля США, Украина и европейские союзники встретятся в Лондоне для обсуждения мирного плана. Дональд Трамп настаивает на заключении соглашения о прекращении войны в Украине.