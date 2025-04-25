В московском аэропорту приземлился самолет Уиткоффа

Виткофф прибыл с визитом в Москву, — росСМИ
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в пятницу, 25 апреля, прибыл с визитом в Москву. Там он может встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом пишут российские СМИ.
Уиткофф в Москве
Сегодня утром Уиткофф прилетел в Москву, его самолет приземлился в аэропорту "Внуково".
Издание Axios со ссылкой на анонимный источник писало, что спецпосланник Трампа, вероятно, в пятницу встретится с Путиным.
В то же время ни Россия, ни США пока не подтверждали официально информацию о прибытии Уиткоффа в Москву.
Ранее визит спецпосланника Трампа в российскую столицу анонсировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны, говоря о возможности признании оккупированных территорий собственностью РФ.
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