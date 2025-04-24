У США обговорюють скасування санкцій з Північного потоку

Спеціальний представник президента Росії з питань економічного співробітництва з іноземними державами Кирило Дмитрієв розмовляє зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Фото: росЗМІ

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість зняття санкцій з російського газопроводу "Північний потік-2" у межах переговорів про припинення війни між Росією та Україною. Цеможе стати радикальною зміною в енергетичній політиці США, яку раніше започаткував сам Трамп.

Про це повідомляє Politico з посиланням на п’ять джерел, ознайомлених із внутрішніми обговореннями.

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За даними джерел, головним прихильником такої ініціативи виступає спеціальний посланник Білого дому Стів Віткофф, який раніше заявляв про свої особисті зв’язки з Володимиром Путіним. Саме він доручив скласти повний перелік енергетичних санкцій США проти Росії з метою підготовки до їх можливого скасування.

Проти ініціативи виступають міністр внутрішніх справ США Даг Бургум та держсекретар Марко Рубіо, який, як повідомляється, намагається зірвати реалізацію цього плану. За словами джерел, Рубіо бачить у цій ідеї ризик удару по американських виробниках скрапленого газу, які наразі активно виходять на європейський ринок.

Водночас у спільній заяві, поширеній Білим домом, Рубіо та Віткофф заперечили наявність дискусій про зняття санкцій, назвавши матеріал Politico "вигадкою" і звинуватили журналістів в наклепі.

"Це вигадка. Жоден з нас не обговорював зняття санкцій з Росії в рамках мирної угоди. Якщо Politico має хоч краплю журналістської доброчесності – вони повинні спростувати це", — йшлося у заяві.

Цікаво, що серед прихильників ідеї скасування санкцій є бізнесмени, які мають інтерес до енергетичної інфраструктури Росії. Зокрема, Стівен Лінч, голова інвесткомпанії Monte Valley Partners з Майамі, намагається придбати частку в "Північному потоці-2" і вже подав запит на ліцензію до Міністерства фінансів США. Лінч має історію роботи з активами російського походження – у 2007 році він і його партнери придбали частину компанії ЮКОС. А ще нещодавно він придбав швейцарську філію російської фінансової компанії "Сбербанк".

Інший гравець – Маттіас Варніг, колишній агент-шпигун і близький друг Путіна, який перебуває під санкціями США. Він, за інформацією Politico, веде переговори через бізнес-посередників у США.

У медіа зазначили, що одна з гілок "Північного потоку-2" все ще придатна для роботи після вибуху 2022 року, який пошкодив тоді кілька труб.

Крім цього, адміністрація Трампа розглядає можливість скасування санкцій щодо російського проєкту "Арктика-2", який потенційно міг би забезпечувати до 13,2 мільйона тонн СПГ на рік. Зняття обмежень дало б Росії змогу вийти на глобальний газовий ринок, занижуючи ціни і створюючи конкуренцію американському газу.

Нагадаємо, нещодавно США вирішили скасувати санкції проти угорського медіамагната, який тісно пов'язаний з прем'єром Угорщини.

Відомо, що 12 квітня Дональд Трамп продовжив термін дії санкцій проти Росії іще на рік.

А нещодавно президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти деяких китайських компаній.