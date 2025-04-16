З медіамагната Антала Рогана, на якого США наклали санкції, тепер Держдеп їх зняв

Антал Роган та прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Фото: росЗМІ

Державний департамент США оголосив про виключення з санкційного списку угорського громадського діяча, Антала Рогана, якого раніше звинувачували у корупції та зв'язках з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Таке рішення було оголошено державним секретарем США Марко Рубіо під час розмови з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

Про це стало відомо під час брифінгу речниці Держдепу Теммі Брюс.

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За словами речниці Держдепу, подальше перебування Антала Рогана в санкційному списку не відповідає зовнішньополітичним інтересам США. Теммі Брюс повідомила, що, крім того, очільники зовнішньополітичних відомств обох країн обговорили питання посилення співпраці між США та Угорщиною у сфері важливих міжнародних питань та можливостей для економічного партнерства.

Нагадаємо, що Антал Роган був включений до санкційного списку США в січні 2025 року відповідно до Закону Магнітського, який передбачає відповідальність за серйозні порушення прав людини та корупцію.

Варто зазначити, що Антал Роган став першим високопоставленим угорським чиновником, проти якого США ввели санкції. Як відомо, Роган очолює медіаімперію урядової влади Угорщини, яка охоплює всю країну та поширює проурядову пропаганду.

Нагадаємо, Угорщина оголосила про намір вийти з Міжнародного кримінального суду (МКС), про що стало відомо напередодні візиту прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Будапешта.

Раніше радник прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаш Орбан прокоментував можливе перемир’я між Україною та Росією. Він сказав, що налаштований досить оптимістично.