С медиамагната Антала Рогана, на которого США наложили санкции, теперь Госдеп их снял

Антал Роган и премьер Венгрии Виктор Орбан. Фото: росСМИ

Государственный департамент США объявил об исключении из санкционного списка венгерского общественного деятеля, Антала Рогана, которого ранее обвиняли в коррупции и связях с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Такое решение было объявлено государственным секретарем США Марко Рубио во время разговора с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Об этом стало известно во время брифинга пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс.

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По словам пресс-секретаря Госдепа, дальнейшее пребывание Антала Рогана в санкционном списке не соответствует внешнеполитическим интересам США. Тэмми Брюс сообщила, что, кроме того, руководители внешнеполитических ведомств обеих стран обсудили вопросы усиления сотрудничества между США и Венгрией в сфере важных международных вопросов и возможностей для экономического партнерства.

Напомним, что Антал Роган был включен в санкционный список США в январе 2025 года в соответствии с Законом Магнитского, который предусматривает ответственность за серьезные нарушения прав человека и коррупцию.

Стоит отметить, что Антал Роган стал первым высокопоставленным венгерским чиновником, против которого США ввели санкции. Как известно, Роган возглавляет медиаимперию правительственной власти Венгрии, которая охватывает всю страну и распространяет проправительственную пропаганду.

Напомним, Венгрия объявила о намерении выйти из Международного уголовного суда (МУС), о чем стало известно накануне визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Будапешт.

Ранее советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан прокомментировал возможное перемирие между Украиной и Россией. Он сказал, что настроен достаточно оптимистично.