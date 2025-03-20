Радник Орбана прокоментував перемир'я між РФ та Україною

Радник прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан. Фото: Балаш Орбан/Facebook

Радник прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаш Орбан прокоментував можливе перемир’я між Україною та Росією. Він сказав, що налаштований досить оптимістично.

Про це він заявив у четвер, 20 березня, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Коментуючи можливе перемир'я між Україною та Росією, радник Орбана сказав, що налаштований оптимістично, адже вже налагоджені комунікаційні канали.

Однак він зазначив, що Угорщина очікувала більшого. Водночас Балаш Орбан додав, що посередництво США дуже важливе у процесі встановлення перемир'я, як і роль Китаю.

Також радник Орбана нагадав, що прем’єр Угорщини ще минулого літа казав, що зовнішнім нейтральним посередником може бути будь-хто. За його словами, звісно, США та Китай найважливіші в цьому.

"Мабуть, Америка найважливіша, потім Китай. Проте й середні держави та інші великі держави можна зарахувати до цього кола. Але нейтральні посередники матимуть дуже складну й важливу роль, бо мають змусити воюючі сторони відмовитися від бойових планів. Я оптимістичний, перші результати вже видно, бо відновлено комунікаційні канали, це важливо. І ми говоримо про часткове перемир’я. Якщо питаєте, чи очікували ми більшого, то так, очікували. І сподіваємося на більше якнайшвидше. Але і це вже прогрес порівняно із ситуацією, в якій ми були декілька місяців тому", — прокоментував Балаш Орбан.

Також він заявив, що Україна нібито не готова до вступу в Європейський Союз. Він наголосив, що Угорщина підтримує питання членства за заслугами.

Нагадаємо, що у вівторок, 18 березня, парламент Угорщини прийняв закон, що забороняє проведення ЛГБТК+ прайдів. Це спричинило масштабні протести в Будапешті.