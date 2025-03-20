Советник Орбана прокомментировал перемирие между РФ и Украиной

Советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан. Фото: Балаш Орбан/Facebook

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан прокомментировал возможное перемирие между Украиной и Россией. Он сказал, что настроен достаточно оптимистично.

Об этом он заявил в четверг, 20 марта, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Комментируя возможное перемирие между Украиной и Россией, советник Орбана сказал, что настроен оптимистично, ведь уже налажены коммуникационные каналы.

Однако он отметил, что Венгрия ожидала большего. В то же время Балаш Орбан добавил, что посредничество США очень важно в процессе установления перемирия, как и роль Китая.

Также советник Орбана напомнил, что премьер Венгрии еще прошлым летом говорил, что внешним нейтральным посредником может быть любой. По его словам, конечно США и Китай самые важные в этом.

"Пожалуй, Америка самая важная, потом Китай. Однако и средние государства и другие крупные государства можно отнести к этому кругу. Но нейтральные посредники будут иметь очень сложную и важную роль, потому что должны заставить воюющие стороны отказаться от боевых планов. Я оптимистичен, первые результаты уже видны, потому что восстановлены коммуникационные каналы, это важно. И мы говорим о частичном перемирии. Если спрашиваете, ожидали ли мы большего, то да, ожидали. И надеемся на большее как можно быстрее. Но и это уже прогресс по сравнению с ситуацией, в которой мы были несколько месяцев назад", — прокомментировал Балаш Орбан.

Также он заявил, что Украина якобы не готова к вступлению в Европейский Союз. Он отметил, что Венгрия поддерживает вопрос членства по заслугам.

Напомним, что во вторник, 18 марта, парламент Венгрии принял закон, запрещающий проведение ЛГБТК+ прайдов. Это вызвало масштабные протесты в Будапеште.