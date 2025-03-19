Протести у Будапешті - опозиція виступила проти заборони ЛГБТ

Протести у Будапешті. Фото: Reuters

У вівторок, 18 березня, парламент Угорщини прийняв закон, що забороняє проведення ЛГБТК+ прайдів. Це спричинило масштабні протести в Будапешті.

Про це повідомляє Momentum Mozgalom.

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Що відомо про протести в угорському парламенті

В угорському парламенті розгорілися бурхливі дебати навколо нового закону, який забороняє збори та ходи, які "пропагують гомосексуальність".

Опозиційні депутати висловили свою незгоду у вельми радикальній формі: вони включили радянський гімн, використовували димові шашки та перекрикували спікера, що виступає.

До протесту приєднався і мер Будапешта Гергей Карачонь, який є головним політичним опонентом прем’єр-міністра Віктора Орбана. Опозиціонери голосно скандували: "Ми цього не допустимо!", даючи зрозуміти, що маємо намір боротися з новим законом усіма доступними способами.

Нагадаємо, що у Белграді, столиці Сербії нещодавно тривали масові протести. У центрі міста збиралися десятки тисяч протестувальників, які вийшли проти президента Олександра Вучича та його уряду.

А у столиці Гренландії, місті Нууку, також відбулися мітинги. Жителі Гренландії виступають проти заяв президента США Дональда Трампа щодо можливого встановлення контролю над островом.