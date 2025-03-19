Протесты в Будапеште - оппозиция выступила против запрета ЛГБТ

Протесты в Будапеште. Фото: Reuters

Во вторник, 18 марта, парламент Венгрии принял закон, запрещающий проведение ЛГБТК+ прайдов. Это вызвало масштабные протесты в Будапеште.

Об этом сообщает Momentum Mozgalom.

Читайте также:

Что известно о протестах в венгерском парламенте

В венгерском парламенте разгорелись бурные дебаты вокруг нового закона, который запрещает собрания и шествия, которые "пропагандируют гомосексуальность".

Оппозиционные депутаты выразили свое несогласие в весьма радикальной форме: они включили советский гимн, использовали дымовые шашки и перекрикивали выступающего спикера.

К протесту присоединился и мэр Будапешта Гергей Карачонь, который является главным политическим оппонентом премьер-министра Виктора Орбана. Оппозиционеры громко скандировали: "Мы этого не допустим!", давая понять, что намерены бороться с новым законом всеми доступными способами.

Напомним, что в Белграде, столице Сербии недавно продолжались массовые протесты. В центре города собирались десятки тысяч протестующих, которые вышли против президента Александра Вучича и его правительства.

А в столице Гренландии, городе Нууку, также состоялись митинги. Жители Гренландии выступают против заявлений президента США Дональда Трампа относительно возможного установления контроля над островом.