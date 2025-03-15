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У Сербії нічні протести — поліція застосувала звукові гармати

15 березня 2025 23:52
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Серби звинувачують уряд Вучича у корупції, і ці протести тривають ще з минулого року
Масові протести у Белграді, Сербія. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У Белграді, столиці Сербії, в ці хвилини тривають масові протести. У центрі міста зібралися десятки тисяч протестувальників, які вийшли проти президента Олександра Вучича та його уряду. 

Про це повідомляє місцевий канал Visegrád 24 та світові агенції.

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Що відомо на ці хвилини

Зараз, за деякими даними у центрі міста перебуває понад 100 тисяч протестувальників. Поліція вже почала застосовувати звукові гармати, які стріляють цілеспрямованим "променем" звуку з дуже високою гучністю, до 160 дБ.

Чому серби почали протестувати

Протести тим чи іншим чином тривають вже з листопаду минулого року, а почались вони через трагедію в місті Новий Сад, де відбулось обвалення навісу на залізничній станції. Тоді загинуло 15 людей, а двоє були поранені. 

Багато хто в Сербії поклав провину за інцидент на широко поширену корупцію в уряді, недбалість та недотримання безпеки при будівництві. Протестувальники вимагають опублікувати всю документацію, пов'язану з реконструкцією, та покарати винних. 

Напередодні великої демонстрації у Белграді Вучич неодноразово попереджав, що за масові заворушення настануть арешти та суворі покарання. 

Поліція повідомила, що затримала 13 осіб під час інцидентів протягом ночі, включаючи трьох чоловіків, які скоїли вандалізм стосовно фермерських тракторів, які були виставлені на підтримку Вучича. 

Нагадаємо, 4 березня в парламенті Сербії відбулася бійка між депутатами, під час якої було використано піротехніку, зокрема димові шашки. 

Раніше прем'єр Сербії Мілош Вучевич подав у відставку на тлі масових протестів. 

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