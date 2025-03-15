Серби звинувачують уряд Вучича у корупції, і ці протести тривають ще з минулого року

Масові протести у Белграді, Сербія. Фото: Reuters

У Белграді, столиці Сербії, в ці хвилини тривають масові протести. У центрі міста зібралися десятки тисяч протестувальників, які вийшли проти президента Олександра Вучича та його уряду.

Про це повідомляє місцевий канал Visegrád 24 та світові агенції.

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Що відомо на ці хвилини

Зараз, за деякими даними у центрі міста перебуває понад 100 тисяч протестувальників. Поліція вже почала застосовувати звукові гармати, які стріляють цілеспрямованим "променем" звуку з дуже високою гучністю, до 160 дБ.

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The Serbian police just used a LRAD sonic cannon against the student protesters in Belgrade while they were holding their 15 minutes of silence.



LRAD is an acoustic weapon that fires a targeted "beam" of sound at very high volume, up to 160 dB. pic.twitter.com/3LYP41jzmj — Visegrád 24 (@visegrad24) March 15, 2025

Чому серби почали протестувати

Протести тим чи іншим чином тривають вже з листопаду минулого року, а почались вони через трагедію в місті Новий Сад, де відбулось обвалення навісу на залізничній станції. Тоді загинуло 15 людей, а двоє були поранені.

BREAKING:



The student protest taking place in Belgrade tonight is one of the largest street protests in Europe in the past decades.



Videos show that well over half a million people have taken to the streets to demand President Vucic’s resignation



Serbia only has a pop. of 6.6M pic.twitter.com/WMONjmEBBR — Visegrád 24 (@visegrad24) March 15, 2025

Багато хто в Сербії поклав провину за інцидент на широко поширену корупцію в уряді, недбалість та недотримання безпеки при будівництві. Протестувальники вимагають опублікувати всю документацію, пов'язану з реконструкцією, та покарати винних.

Напередодні великої демонстрації у Белграді Вучич неодноразово попереджав, що за масові заворушення настануть арешти та суворі покарання.

Поліція повідомила, що затримала 13 осіб під час інцидентів протягом ночі, включаючи трьох чоловіків, які скоїли вандалізм стосовно фермерських тракторів, які були виставлені на підтримку Вучича.

Нагадаємо, 4 березня в парламенті Сербії відбулася бійка між депутатами, під час якої було використано піротехніку, зокрема димові шашки.

Раніше прем'єр Сербії Мілош Вучевич подав у відставку на тлі масових протестів.