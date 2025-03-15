Сербы обвиняют правительство Вучича в коррупции, и эти протесты продолжаются еще с прошлого года

Массовые протесты в Белграде, Сербия. Фото: Reuters

В Белграде, столице Сербии, в эти минуты продолжаются массовые протесты. В центре города собрались десятки тысяч протестующих, которые вышли против президента Александра Вучича и его правительства.

Об этом сообщает местный канал Visegrád 24 и мировые агентства.

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Сейчас по некоторым данным в центре города находится более 100 тысяч протестующих. Полиция уже начала применять звуковые пушки, которые стреляют целенаправленным "лучом" звука с очень высокой громкостью, до 160 дБ.

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Сербская полиция только что применила звуковую пушку LRAD против студенческих протестующих в Белграде, пока они проводили свои 15 минут молчания.



LRAD - это акустическое оружие, которое стреляет прицельным "лучом" звука на очень высокой громкости, до 160 дБ. pic.twitter.com/3LYP41jzmj - Visegrád 24 (@visegrad24) 15 марта 2025 г.

Почему сербы начали протестовать

Протесты тем или иным образом продолжаются уже с ноября прошлого года, а начались они из-за трагедии в городе Новый Сад, где произошло обрушение навеса на железнодорожной станции. Тогда погибли 15 человек, а двое были ранены.

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Студенческий протест, проходящий сегодня вечером в Белграде, является одним из крупнейших уличных протестов в Европе за последние десятилетия.



Видео показывает, что более полумиллиона человек вышли на улицы, чтобы потребовать отставки президента Вучича



Население Сербии всего 6,6 млн человек pic.twitter.com/WMONjmEBBR - Visegrád 24 (@visegrad24) 15 марта 2025 г.

Многие в Сербии возложили вину за инцидент на широко распространенную коррупцию в правительстве, халатность и несоблюдение безопасности при строительстве. Протестующие требуют опубликовать всю документацию, связанную с реконструкцией, и наказать виновных.

Накануне большой демонстрации в Белграде Вучич неоднократно предупреждал, что за массовые беспорядки последуют аресты и суровые наказания.

Полиция сообщила, что задержала 13 человек во время инцидентов в течение ночи, включая трех мужчин, совершивших вандализм в отношении фермерских тракторов, которые были выставлены в поддержку Вучича.

Напомним, 4 марта в парламенте Сербии произошла драка между депутатами, во время которой была использована пиротехника, в частности дымовые шашки.

Ранее премьер Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне массовых протестов.