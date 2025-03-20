Угорщина знову заявляє, що Україна не готова до членства в ЄС

Радник прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан. Фото: Балаш Орбан/Facebook

Радник прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаш Орбан заявив, що Україна нібито не готова до вступу в Європейський Союз. Він наголосив, що Угорщина підтримує питання членства за заслугами.

Про це він сказав у четвер, 20 березня, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Угорщина знову заявляє, що Україна не готова до вступу в ЄС зараз і ніхто не гарантує, що це зміниться за кілька років.

Радник угорського прем'єра Балаш Орбан каже, що Угорщина підтримує питання членства за заслугами.

"Це можливо лише, якщо порушити питання розширення за заслугами. Тоді стає ясно, що вступ України в короткій чи середній перспективі нереальний. Тобто проблема в тому, що Україна не готова до вступу в ЄС у теперішньому вигляді, і ніхто не гарантує, що це зміниться за кілька років. Натомість хочуть гарантувати це величезними бюджетними коштами ЄС. Угорщина не хоче цьому сприяти. Тому ми підтримуємо логіку розширення за заслугами. І за цією логікою вступ України до ЄС не був би реальним варіантом", — сказав Балаш Орбан.

Зазначимо, що шість країн Північної Європи виступили зі спільним зверненням до керівництва Європейського Союзу із закликом розробити чітку дорожню карту для вступу України до блоку. Дипломати Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви та Естонії звернулися до Брюсселя з вимогою сформулювати конкретні пропозиції, які б сприяли швидкому просуванню України до членства в ЄС.

Нагадаємо, що у вівторок, 18 березня, парламент Угорщини прийняв закон, що забороняє проведення ЛГБТК+ прайдів. Це спричинило масштабні протести в Будапешті.