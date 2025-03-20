Венгрия снова заявляет, что Украина не готова к членству в ЕС

Советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан. Фото: Балаш Орбан/Facebook

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан заявил, что Украина якобы не готова к вступлению в Европейский Союз. Он подчеркнул, что Венгрия поддерживает вопрос членства по заслугам.

Об этом он сказал в четверг, 20 марта, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Венгрия снова заявляет, что Украина не готова к вступлению в ЕС сейчас и никто не гарантирует, что это изменится через несколько лет.

Советник венгерского премьера Балаш Орбан говорит, что Венгрия поддерживает вопрос членства по заслугам.

"Это возможно только, если поднять вопрос расширения по заслугам. Тогда становится ясно, что вступление Украины в короткой или средней перспективе нереально. То есть проблема в том, что Украина не готова к вступлению в ЕС в нынешнем виде, и никто не гарантирует, что это изменится за несколько лет. Зато хотят гарантировать это огромными бюджетными средствами ЕС. Венгрия не хочет этому способствовать. Поэтому мы поддерживаем логику расширения по заслугам. И по этой логике вступление Украины в ЕС не было бы реальным вариантом", — сказал Балаш Орбан.

Отметим, что шесть стран Северной Европы выступили с совместным обращением к руководству Европейского Союза с призывом разработать четкую дорожную карту для вступления Украины в блок. Дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии обратились к Брюсселю с требованием сформулировать конкретные предложения, которые бы способствовали быстрому продвижению Украины к членству в ЕС.

Напомним, что во вторник, 18 марта, парламент Венгрии принял закон, запрещающий проведение ЛГБТК+ прайдов. Это вызвало масштабные протесты в Будапеште.