Угорщина заявила про вихід із Міжнародного кримінального суду

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідав Угорщину. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Угорщина оголосила про намір вийти з Міжнародного кримінального суду (МКС), про що стало відомо напередодні візиту прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Будапешта.

Про це повідомляє угорське видання Telex.

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Як передають журналісти Telex, уряд Угорщини оголосив про початок процедури виходу з Міжнародного кримінального суду (МКС). Про це в четвер повідомив міністр Ґергей Гульяш, що очолює офіс прем’єр-міністра Віктора Орбана. За його словами, процес припинення участі Угорщини в МКС стартує відповідно до національного та міжнародного права.

Заява пролунала перед зустріччю прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з главою уряду Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, який прибув до Будапешта рано вранці в четвер і перебуватиме в країні до неділі.

Нагадаємо, у 2024 році Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньяху за звинуваченням у навмисному створенні умов для голоду в секторі Газа. Угорщина тоді публічно заявила, що не визнає цього рішення, назвавши його "абсурдним і ганебним", та заявила про готовність не просто ігнорувати ордер, а й підтвердити свою позицію практичними діями.

Додамо, що Україна, навпаки, приєдналась до Римського статуту на початку року.