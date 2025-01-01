Україна офіційно стала учасником Римського статуту МКС

Будівля Міжнародного кримінального суду. Фото: Wikimedia Commons

З 1 січня 2025 року Україна офіційно приєдналася до Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС). Наша країна стала 125-тою державою-учасницею.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Україна стала членом Римського статуту

Міжнародний кримінальний суд (МКС) — це постійний міжнародний орган, що займається розслідуванням та притягненням до відповідальності осіб, звинувачених у скоєнні міжнародних злочинів, таких як геноцид, воєнні злочини та злочини проти людяності.

Відтак Україна, як повноправний член Римського статуту, отримала можливість брати участь в Асамблеї держав-учасниць МКС. Вона зможе виносити питання на розгляд, голосувати за розподіл бюджету, обирати суддів, прокурора та інших посадовців, а також впливати на зміни до статуту.

Чому це важливо для України

Це дозволить Україні посилити свій вплив на міжнародній арені та сприяти вдосконаленню системи міжнародного правосуддя. Зокрема, вже у грудні 2026 року, коли обиратимуть нових суддів МКС, Україна зможе висунути власного кандидата.

Крім того, членство України у МКС відкриває нові можливості для постраждалих від російської агресії. Зокрема, вони отримають спрощений доступ до Цільового фонду МКС для потерпілих. Україна, своєю чергою, зможе впливати на розподіл коштів цього фонду.

Нагадаємо, у День Незалежності, 24 серпня, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).

А голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснював, яка користь для України буде після вступу до Римського статуту.