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Украина присоединилась к МКС — новые возможности для правосудия

1 января 2025 14:47
Анастасия Постоенко - Редактор
Украина официально стала участником Римского устава МКС
Здание Международного уголовного суда. Фото: Wikimedia Commons
Анастасия Постоенко - Редактор

С 1 января 2025 Украина официально присоединилась к Римскому уставу Международного уголовного суда (МКС). Наша страна стала 125-м государством-участником.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Международный уголовный суд (МКС) — это постоянный международный орган, занимающийся расследованием и привлечением к ответственности лиц, обвиняемых в совершении международных преступлений, таких как геноцид, военные преступления и преступления против человечности.

Украина, как полноправный член Римского устава, получила возможность участвовать в Ассамблее государств-участников МКС. Она сможет выносить вопросы на рассмотрение, голосовать за распределение бюджета, выбирать судей, прокурора и других должностных лиц, а также влиять на изменения в устав.

Почему это важно для Украины

Это позволит Украине усилить свое влияние на международной арене и содействовать усовершенствованию системы международного правосудия. В частности, уже в декабре 2026 года, когда будут выбирать новых судей МКС, Украина сможет выдвинуть собственного кандидата.

Кроме того, членство Украины в МКС открывает новые возможности пострадавшим от российской агрессии. В частности, они получат упрощенный доступ в Целевой фонд МКС для потерпевших. Украина в свою очередь сможет влиять на распределение средств этого фонда.

Напомним, в День Независимости, 24 августа, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Римского устава Международного уголовного суда (МКС).

А глава Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснял, какая польза для Украины будет после вступления в Римский устав.

суд Украина преступление МКС Римский статут

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