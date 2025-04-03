Венгрия заявила о выходе из Международного уголовного суда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Венгрию. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Венгрия объявила о намерении выйти из Международного уголовного суда (МУС), о чем стало известно накануне визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Будапешт.

Об этом сообщает венгерское издание Telex.

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Как передают журналисты Telex правительство Венгрии объявило о начале процедуры выхода из Международного уголовного суда (МУС). Об этом в четверг сообщил министр, возглавляющий офис премьер-министра Виктора Орбана, Гергей Гульяш. По его словам, процесс прекращения участия Венгрии в МУС стартует в соответствии с национальным и международным правом.

Заявление прозвучало перед встречей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой правительства Израиля Беньямином Нетаньяху, который прибыл в Будапешт рано утром в четверг и будет находиться в стране до воскресенья.

Напомним, в 2024 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху по обвинению в умышленном создании условий для голода в секторе Газа. Венгрия тогда публично заявила, что не признает этого решения, назвав его "абсурдным и позорным", и заявила о готовности не просто игнорировать ордер, но и подтвердить свою позицию практическими действиями.

Добавим, что Украина присоединилась к Римскому статуту в начале года.