В США обсуждают отмену санкций по Северному потоку

Виткофф предлагает отменить санкции с "Северного потока-2"
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность снятия санкций с российского газопровода "Северный поток-2" в рамках переговоров о прекращении войны между Россией и Украиной. Это может стать радикальным изменением в энергетической политике США, которую ранее начал сам Трамп.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на пять источников, знакомых с внутренними обсуждениями.
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По данным источников, главным сторонником такой инициативы выступает специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф, который ранее заявлял о своих личных связях с Владимиром Путиным. Именно он поручил составить полный перечень энергетических санкций США против России с целью подготовки к их возможной отмене.
Против инициативы выступают министр внутренних дел США Даг Бургум и госсекретарь Марко Рубио, который, как сообщается, пытается сорвать реализацию этого плана. По словам источников, Рубио видит в этой идее риск удара по американским производителям сжиженного газа, которые сейчас активно выходят на европейский рынок.
В то же время в совместном заявлении, распространенном Белым домом, Рубио и Уиткофф отрицают наличие дискуссий о снятии санкций, назвав материал Politico "выдумкой" и обвинили журналистов в клевете.
"Это выдумка. Ни один из нас не обсуждал снятие санкций с России в рамках мирного соглашения. Если Politico имеет хоть каплю журналистской добродетели — они должны опровергнуть это", — говорилось в заявлении.
Интересно, что среди сторонников идеи отмены санкций есть бизнесмены, которые имеют интерес к энергетической инфраструктуре России. В частности, Стивен Линч, глава инвесткомпании Monte Valley Partners из Майами, пытается приобрести долю в "Северном потоке-2" и уже подал запрос на лицензию в Министерство финансов США. Линч имеет историю работы с активами российского происхождения — в 2007 году он и его партнеры приобрели часть компании ЮКОС. А еще недавно он приобрел швейцарский филиал российской финансовой компании "Сбербанк".
Другой игрок - Маттиас Варниг, бывший агент-шпион и близкий друг Путина, который находится под санкциями США. Он, по информации Politico, ведет переговоры через бизнес-посредников в США.
В медиа отметили, что одна из веток "Северного потока-2" все еще пригодна для работы после взрыва 2022 года, который повредил тогда несколько труб.
Кроме этого, администрация Трампа рассматривает возможность отмены санкций в отношении российского проекта "Арктика-2", который потенциально мог бы обеспечивать до 13,2 миллиона тонн СПГ в год. Снятие ограничений позволило бы России выйти на глобальный газовый рынок, занижая цены и создавая конкуренцию американскому газу.
Напомним, недавно США решили отменить санкции против венгерского медиамагната, который тесно связан с премьером Венгрии.
Известно, что 12 апреля Дональд Трамп продлил срок действия санкций против России еще на год.
А недавно президент Владимир Зеленский ввел санкции против некоторых китайских компаний.
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