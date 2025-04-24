В США обсуждают отмену санкций по Северному потоку

Специальный представитель президента России по вопросам экономического сотрудничества с иностранными государствами Кирилл Дмитриев беседует со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Фото: росСМИ

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность снятия санкций с российского газопровода "Северный поток-2" в рамках переговоров о прекращении войны между Россией и Украиной. Это может стать радикальным изменением в энергетической политике США, которую ранее начал сам Трамп.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на пять источников, знакомых с внутренними обсуждениями.

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По данным источников, главным сторонником такой инициативы выступает специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф, который ранее заявлял о своих личных связях с Владимиром Путиным. Именно он поручил составить полный перечень энергетических санкций США против России с целью подготовки к их возможной отмене.

Против инициативы выступают министр внутренних дел США Даг Бургум и госсекретарь Марко Рубио, который, как сообщается, пытается сорвать реализацию этого плана. По словам источников, Рубио видит в этой идее риск удара по американским производителям сжиженного газа, которые сейчас активно выходят на европейский рынок.

В то же время в совместном заявлении, распространенном Белым домом, Рубио и Уиткофф отрицают наличие дискуссий о снятии санкций, назвав материал Politico "выдумкой" и обвинили журналистов в клевете.

"Это выдумка. Ни один из нас не обсуждал снятие санкций с России в рамках мирного соглашения. Если Politico имеет хоть каплю журналистской добродетели — они должны опровергнуть это", — говорилось в заявлении.

Интересно, что среди сторонников идеи отмены санкций есть бизнесмены, которые имеют интерес к энергетической инфраструктуре России. В частности, Стивен Линч, глава инвесткомпании Monte Valley Partners из Майами, пытается приобрести долю в "Северном потоке-2" и уже подал запрос на лицензию в Министерство финансов США. Линч имеет историю работы с активами российского происхождения — в 2007 году он и его партнеры приобрели часть компании ЮКОС. А еще недавно он приобрел швейцарский филиал российской финансовой компании "Сбербанк".

Другой игрок - Маттиас Варниг, бывший агент-шпион и близкий друг Путина, который находится под санкциями США. Он, по информации Politico, ведет переговоры через бизнес-посредников в США.

В медиа отметили, что одна из веток "Северного потока-2" все еще пригодна для работы после взрыва 2022 года, который повредил тогда несколько труб.

Кроме этого, администрация Трампа рассматривает возможность отмены санкций в отношении российского проекта "Арктика-2", который потенциально мог бы обеспечивать до 13,2 миллиона тонн СПГ в год. Снятие ограничений позволило бы России выйти на глобальный газовый рынок, занижая цены и создавая конкуренцию американскому газу.

Напомним, недавно США решили отменить санкции против венгерского медиамагната, который тесно связан с премьером Венгрии.

Известно, что 12 апреля Дональд Трамп продлил срок действия санкций против России еще на год.

А недавно президент Владимир Зеленский ввел санкции против некоторых китайских компаний.