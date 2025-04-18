Зеленський запровадив санкції проти китайських компаній

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент України Володимир Зеленський у пʼятницю, 18 квітня, запровадив санкції проти китайських організацій. Він підписав відповідний указ.

Про це йдеться на сайті Офісі Президента.

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Санкції проти китайських організацій

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 квітня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", — йдеться в указі.

Указ Зеленського. Фото: скриншот

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Під обмеження потрапили російські та три китайські компанії:

Beijing Aviation and Aerospace Xianghui Technology Co Ltd;

Rui Jin Machinery Co Ltd;

Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co Ltd.

Відомо, що вони спеціалізуються на постачанні обладнання та матеріалів — від станків до органічних і неорганічних речовин.

Нагадаємо, Зеленський 17 квітня заявив, що Китай постачає зброю для російських окупантів, яку вони використовують для війни проти України.

Згодом на його слова відреагував лідер США Дональд Трампа. Він наголосив, що не має жодної інформації про постачання озброєння.