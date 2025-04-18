Зеленский ввел санкции против китайских компаний

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 18 апреля, ввел санкции против китайских организаций. Он подписал соответствующий указ.

Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

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Санкции против китайских организаций

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 апреля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в указе.

Указ Зеленского. Фото: скриншот

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Под ограничения попали российские и три китайские компании:

Beijing Aviation and Aerospace Xianghui Technology Co Ltd;

Rui Jin Machinery Co Ltd;

Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co Ltd.

Известно, что они специализируются на поставке оборудования и материалов — от станков до органических и неорганических веществ.

Напомним, Зеленский 17 апреля заявил, что Китай поставляет оружие для российских оккупантов, которое они используют для войны против Украины.

Впоследствии на его слова отреагировал лидер США Дональд Трампа. Он отметил, что не имеет никакой информации о поставках вооружения.