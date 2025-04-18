Санкції проти артистів з РФ — Зеленський ввів нові обмеження

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти російських акторів та співаків. В список потрапили 20 артистів.

Відповідний указ №246 опублікований на сайті Офісу президента.

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Санкції проти російських артистів

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 квітня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, до санкційного списку потрапили:

Апексімова Ірина — акторка і режисерка;

Велика Соф'я — фехтувальниця;

Вяльбе Олена — лижниця, олімпійська чемпіонка;

Гогунський Віталій — актор;

Джигурда Микита — актор;

Дронов Ярослав (SHAMAN) — співак;

Кончаловський Єгор — кінорежисер і сценарист;

Куклачов Юрій — актор;

Кучера Оскар — актор;

Лебедєв Денис — боксер;

Миронов Євген — актор театру;

Нагорний Микита — гімнаст;

Панкратов-Чорний Олександр — актор і кінорежисер;

Полунін Сергій — артист балету;

Проводников Руслан — боксер;

Расторгуєв Микола — співак і колишній депутат Держдуми РФ;

Розенбаум Олександр — співак;

Сукачов Ігор — рок-музикант, актор, режисер;

Цискарідзе Микола — артист балету;

Чумаков Роман — репер (відомий як Жиган).

Президент розпорядився позбавити їх державних нагород, заблокувати активи, обмежити торговельні операції та низка інших заборон.

Нагадаємо, 17 квітня Зеленський анонсував, що введе санкції проти російських виробників ракет "Іскандер".

Крім того, президент США Дональд Трамп продовжив санкції проти Росії ще на рік. Раніше їх ввів в дію Джо Байден.