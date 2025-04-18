Санкции против артистов из РФ — Зеленский ввел новые ограничения

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских актеров и певцов. В список попали 20 артистов.

Соответствующий указ №246 опубликован на сайте Офиса президента.

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Санкции против российских артистов

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 апреля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"", — говорится в сообщении.

Как известно, в санкционный список попали:

Апексимова Ирина — актриса и режиссер;

Великая Софья — фехтовальщица;

Вяльбе Елена — лыжница, олимпийская чемпионка;

Гогунский Виталий — актер;

Джигурда Никита — актер;

Дронов Ярослав (SHAMAN) — певец;

Кончаловский Егор — кинорежиссер и сценарист;

Куклачев Юрий — актер;

Кучера Оскар — актер;

Лебедев Денис — боксер;

Миронов Евгений — актер театра;

Нагорный Никита — гимнаст;

Панкратов-Черный Александр — актер и кинорежиссер;

Полунин Сергей — артист балета;

Проводников Руслан — боксер;

Расторгуев Николай — певец и бывший депутат Госдумы РФ;

Розенбаум Александр — певец;

Сукачев Игорь — рок-музыкант, актер, режиссер;

Цискаридзе Николай — артист балета;

Чумаков Роман — рэпер (известный как Жиган).

Президент распорядился лишить их государственных наград, заблокировать активы, ограничить торговые операции и ряд других запретов.

Напомним, 17 апреля Зеленский анонсировал, что введет санкции против российских производителей ракет "Искандер".

Кроме того, президент США Дональд Трамп продлил санкции против России еще на год. Ранее их ввел в действие Джо Байден.