Переговори Путіна та Віткоффа 25 квітня — що відомо

Стів Віткофф та Володимир Путін. Фото: Reuters

У п'ятницю, 25 квітня, у Москві пройшли переговори російського диктатора Володимира Путіна та спецпредставника президента США Стіва Віткоффа. Зустріч тривала три години.

Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков, передають росЗМІ.

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За даними росЗМІ, сьогоднішня розмова дала змогу додатково зблизити позиції не тільки щодо України, а й з інших міжнародних питань.

Зокрема, на зустрічі Путіна і Віткоффа йшлося про можливість відновлення прямих переговорів між Росією і Україною.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що сьогодні, 25 квітня, у Кремлі відбулась зустріч президента РФ Володимира Путіна та спецпосланника президента США Трампа Стіва Віткоффа.

У США тим часом погрожують Україні, якщо влада не погодиться прийняти мирний план на умовах Росії, який є невигідним та небезпечним для суверенітету країни.