Переговори Путіна та Віткоффа 25 квітня — що відомо

Віткофф і Путін обговорили відновлення переговорів про мир
У п'ятницю, 25 квітня, у Москві пройшли переговори російського диктатора Володимира Путіна та спецпредставника президента США Стіва Віткоффа. Зустріч тривала три години.
Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков, передають росЗМІ.
Як пройшли переговори Путіна та Віткоффа
За даними росЗМІ, сьогоднішня розмова дала змогу додатково зблизити позиції не тільки щодо України, а й з інших міжнародних питань.
Зокрема, на зустрічі Путіна і Віткоффа йшлося про можливість відновлення прямих переговорів між Росією і Україною.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, що сьогодні, 25 квітня, у Кремлі відбулась зустріч президента РФ Володимира Путіна та спецпосланника президента США Трампа Стіва Віткоффа.
У США тим часом погрожують Україні, якщо влада не погодиться прийняти мирний план на умовах Росії, який є невигідним та небезпечним для суверенітету країни.
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