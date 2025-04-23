США тиснуть на Україну жорсткими умовами миру — чого вимагають

Краще розуміємо РФ — Рубіо лякає Україну жорсткими умовами миру
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що зараз Америка краще розуміє позицію Росії. Водночас Україну лякають більш жорсткими умовами для миру.
Про це Марко Рубіо заявив в інтерв'ю Free Press.
Рубіо лякає Україну жорсткими умовами миру
Рубіо каже, якщо переговори під їхнім керівництвом проваляться, Україна може опинитися в більш незручному становищі в майбутньому і отримати складніші умови миру від Росії.
За його словами, у цій війні немає воєнного кінця, Росія нібито не збирається захопити всю Україну, а Україна "не збирається відкидати їх назад" до кордонів 2014 року.
"Я б сказав, що ми намагаємося зрозуміти, якою є позиція Росії. Ми краще розуміємо її зараз, тому що ми фактично говорили з ними після трьох років мовчання", — наголосив держсекретар США.
Нагадаємо, нещодавно Рубіо заявив, що США можуть вийти з переговорного процесу. Таким чином вони хочуть домогтися миру в Україні.
Подібну заяву зробив і президент США Дональд Трамп. Він наголосив, що готовий "умити руки" від переговорів щодо війни, адже вони "йдуть в нікуди".
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