США тиснуть на Україну жорсткими умовами миру — чого вимагають

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що зараз Америка краще розуміє позицію Росії. Водночас Україну лякають більш жорсткими умовами для миру.

Про це Марко Рубіо заявив в інтерв'ю Free Press.

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Рубіо лякає Україну жорсткими умовами миру

Рубіо каже, якщо переговори під їхнім керівництвом проваляться, Україна може опинитися в більш незручному становищі в майбутньому і отримати складніші умови миру від Росії.

За його словами, у цій війні немає воєнного кінця, Росія нібито не збирається захопити всю Україну, а Україна "не збирається відкидати їх назад" до кордонів 2014 року.

"Я б сказав, що ми намагаємося зрозуміти, якою є позиція Росії. Ми краще розуміємо її зараз, тому що ми фактично говорили з ними після трьох років мовчання", — наголосив держсекретар США.

Нагадаємо, нещодавно Рубіо заявив, що США можуть вийти з переговорного процесу. Таким чином вони хочуть домогтися миру в Україні.

Подібну заяву зробив і президент США Дональд Трамп. Він наголосив, що готовий "умити руки" від переговорів щодо війни, адже вони "йдуть в нікуди".