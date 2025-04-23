США давят на Украину жесткими условиями мира — чего требуют

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что сейчас Америка лучше понимает позицию России. В то же время Украину пугают более жесткими условиями для мира.

Об этом Марко Рубио заявил в интервью Free Press.

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Рубио пугает Украину жесткими условиями мира

Рубио говорит, если переговоры под их руководством провалятся, Украина может оказаться в более неудобном положении в будущем и получить более сложные условия мира от России.

По его словам, в этой войне нет военного конца, Россия якобы не собирается захватить всю Украину, а Украина "не собирается отбрасывать их назад" к границам 2014 года.

"Я бы сказал, что мы пытаемся понять, какова позиция России. Мы лучше понимаем ее сейчас, потому что мы фактически говорили с ними после трех лет молчания", — подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, недавно Рубио заявил, что США могут выйти из переговорного процесса. Таким образом они хотят добиться мира в Украине.

Подобное заявление сделал и президент США Дональд Трамп. Он отметил, что готов "умыть руки" от переговоров по войне, ведь они "идут в никуда".