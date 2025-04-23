У МЗС Британії заявили про результат переговорів щодо миру
Велика Британія працює разом із США, Україною та європейськими союзниками, щоб припинити війну та забезпечити справедливий і міцний мир. У зустрічі взяли участь представники України Андрій Сибіга та Рустем Умєров.
Про це повідомив міністр закордонних справа Великої Британії Девід Ламмі за результатами переговорів у Лондоні у середа, 23 квітня.
Девід Ламмі доповів про результати переговорів у Лондоні
"Ми працюємо разом із США, Україною та європейськими союзниками, щоб припинити війну та забезпечити справедливий і міцний мир, з сьогоднішніми переговорами високопосадовців у Лондоні. Цінні зустрічі з Андрієм Сибігою і Рустемом Умєровим разом з Джоном Гілі у цей критичний для нашої безпеки момент", — написав Ламмі у соцмережі Х.
Нагадаємо, 23 квітня українська делегація прибула до Лондона для участі у переговорах.
Крім того, стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо пропустить зустріч у Лондоні.
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