У МЗС Британії заявили про результат переговорів щодо миру

Учасники переговорів щодо миру в Україні. Фото: Девід Ламмі

Велика Британія працює разом із США, Україною та європейськими союзниками, щоб припинити війну та забезпечити справедливий і міцний мир. У зустрічі взяли участь представники України Андрій Сибіга та Рустем Умєров.

Про це повідомив міністр закордонних справа Великої Британії Девід Ламмі за результатами переговорів у Лондоні у середа, 23 квітня.

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"Ми працюємо разом із США, Україною та європейськими союзниками, щоб припинити війну та забезпечити справедливий і міцний мир, з сьогоднішніми переговорами високопосадовців у Лондоні. Цінні зустрічі з Андрієм Сибігою і Рустемом Умєровим разом з Джоном Гілі у цей критичний для нашої безпеки момент", — написав Ламмі у соцмережі Х.

Нагадаємо, 23 квітня українська делегація прибула до Лондона для участі у переговорах.

Крім того, стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо пропустить зустріч у Лондоні.