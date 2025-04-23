Рубіо не буде на зустрічі в Лондоні щодо України — причина

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо пропустить переговори щодо війни в Україні у Лондоні. Причиною цього стало те, що Президент України Володимир Зеленський відхилив "ключову деталь" пропозиції США.

Про це пише CNN у середу, 23 квітня.

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Рубіо не буде на переговорах у Лондоні

У матеріалі йдеться, що Рубіо не буде присутній на переговорах у Лондоні сьогодні, оскільки Київ дав зрозуміти, що відхилить "ключову деталь" пропозиції адміністрації Трампа щодо припинення війни.

Очікувалося, що Рубіо візьме участь у дискусіях з українськими, британськими та європейськими посадовцями. Однак речниця Держдепу Теммі Брюс заявила, що він не буде присутній через "логістичні проблеми". Замість нього від США буде спецпосланник Трампа Кіт Келлог.

Відомо, що американська пропозиція включає визнання окупованого Криму територією Росії. Видання пише, що визнання контролю РФ над півостровом "перекреслить десятирічну політику США".

Водночас Зеленський чітко дав зрозуміти, що Київ не відмовиться від Криму, але відкритий до переговорів з Росією.

Нагадаємо, адміністрація Трампа передала Україну пропозицію щодо припинення вогню, яка передбачає значні територіальні поступки Росії.

А в ISW пишуть, що у разі припинення вогню Росія використає "паузу", аби підготувати новий наступ.