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Рубио пропустит встречу в Лондоне по Украине, — CNN

23 апреля 2025 09:50
Евгения Брюховецкая - редактор
Рубио не будет на встрече в Лондоне по Украине — причина
Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Государственный секретарь США Марко Рубио пропустит переговоры по войне в Украине в Лондоне. Причиной этого стало то, что Президент Украины Владимир Зеленский отклонил "ключевую деталь" предложения США.

Об этом пишет CNN в среду, 23 апреля.

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Рубио не будет на переговорах в Лондоне

В материале говорится, что Рубио не будет присутствовать на переговорах в Лондоне сегодня, поскольку Киев дал понять, что отклонит "ключевую деталь" предложения администрации Трампа о прекращении войны.

Ожидалось, что Рубио примет участие в дискуссиях с украинскими, британскими и европейскими чиновниками. Однако пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что он не будет присутствовать из-за "логистических проблем". Вместо него от США будет спецпосланник Трампа Кит Келлог.

Известно, что американское предложение включает признание оккупированного Крыма территорией России. Издание пишет, что признание контроля РФ над полуостровом "перечеркнет десятилетнюю политику США".

В то же время Зеленский четко дал понять, что Киев не откажется от Крыма, но открыт к переговорам с Россией.

Напомним, администрация Трампа передала Украине предложение о прекращении огня, которое предусматривает значительные территориальные уступки России.

А в ISW пишут, что в случае прекращения огня Россия использует "паузу", чтобы подготовить новое наступление.

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