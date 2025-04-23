США запропонували Україні мир із визнанням російської окупації

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Адміністрація Дональда Трампа передала Україні проєкт мирної угоди, яка передбачає фактичне визнання російської окупації частини українських територій. Джерела Axios повідомили, що документ, який називають "остаточною пропозицією президента Трампа", минулого тижня був представлений українській стороні під час зустрічі в Парижі, і сьогодні, 23 квітня, Україна має дати відповідь.

Про це повідомляє Axios.

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Чого вимагає США від України за мирним планом

Пропозиція вимагає від Києва погодитися на низку жорстких умов, серед яких визнання Криму російським, відмова від вступу в НАТО та прийняття контролю Росії над більшістю окупованих територій.

Також запропоновано, щоб Запорізька АЕС залишалася на підконтрольній Україні території, але експлуатувалася США з подальшим постачанням електроенергії до Росії та України. У мирному плані передбачено й обов'язкове укладення американо-української угоди щодо видобутку корисних копалин.

А ще Україна нібито має отримати грошові компенсації на відбудову, причому в документі не зазначено чітке джерело фінансування, а також доступ до Дніпра в південних регіонах і повернення невеликої частини території Харківської області. Водночас українська сторона вже висловила незадоволення пропозицією, назвавши її "надто вигідною для Росії".

Що отримає Росія згідно з мирним планом, який пропонує США

У документі також йдеться про визнання Криму частиною Росії на рівні міжнародного права, а також про де-факто прийняття окупації майже всієї Луганщини та частин Донецької, Херсонської й Запорізької областей. Україна, згідно з планом, має відмовитися від членства в НАТО, але отримати "надійні гарантії безпеки" від низки європейських та потенційно неєвропейських партнерів. Цікаво, що у документі не зазначено, як саме працюватиме механізм гарантій.

Росія, згідно з цим планом, отримає скасування санкцій, накладених з 2014 року, і відновлення економічної співпраці зі США, зокрема в енергетичній сфері.

Які зустрічі заплановані щодо укладання мирного договору

Інтригою стало й те, що план був сформований після чотиригодинної зустрічі посланця Трампа Стіва Віткоффа з Путіним. У відповідь на пропозицію Кремль начебто погодився призупинити наступальні дії вздовж нинішньої лінії фронту.

Цього тижня Віткофф планує чергову поїздку до Москви, але разом із держсекретарем США Марко Рубіо не братиме участі в зустрічі в Лондоні, де збираються представники України, США, Великої Британії, Франції та Німеччини. Делегацію США очолить посол у Києві Кіт Келлог.

За даними джерел, українська сторона схиляється до обговорення тимчасового 30-денного припинення вогню, а не до погодження на американський мирний план. У Білому домі заявляють, що переговори тривають і "є надія, що процес рухається у правильному напрямку".

Нагадаємо, нещодавно Володимир Путін запропонував заморозити війну на нинішній лінії фронту.

Також генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що буде далі у разі підписання мирної угоди.