Путін запропонував заморозити війну — в РФ відреагували

Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський лідер Володимир Путін нібито запропонував зупинити бойові дії на нинішніх позиціях фронту в межах можливої мирної угоди з Дональдом Трампом. Ця пропозиція є першим офіційним свідченням Путіна, що Росія може відступити від своїх максималістичних вимог.

Про це пише The Financial Times у вівторок, 22 квітня.

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За даними джерел видання, під час зустрічі в Санкт-Петербурзі на початку цього місяця російський диктатор повідомив спеціального представника Дональда Трампа, Стіва Віткоффа, що Москва нібито готова відмовитися від претензій на частину окупованих територій чотирьох українських регіонів — Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Відтоді США запропонували варіанти врегулювання, серед яких — визнання Криму російським, а також фактичне визнання контролю Кремля над частинами чотирьох областей, що наразі перебувають під його владою.

Європейські чиновники, які мають інформацію про спроби США завершити війну, попередили, що Путін, ймовірно, використає очевидну поступку як пастку, щоб змусити Трампа погодитися на інші вимоги Росії і нав’язати їх Україні як невідворотний факт.

"Зараз на Київ чиниться великий тиск, щоб він відмовився від речей, щоб Трамп міг претендувати на перемогу", — сказав один із них.

Згідно з потенційною угодою, Україна зобов’язується не відвойовувати окуповану Росією територію силою, а Росія погоджується зупинити повільне просування своєї армії.

У РФ відреагували на заяву

У РФ прокоментували публікацію FT про нібито готовність Путіна відмовитись від контролю над неокупованими частинами чотирьох областей України.

"Зараз публікується багато фейкової інформації, зокрема й у поважних виданнях, тому слід слухати лише першоджерела", — заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок переговорів про мир в Україні у новому форматі — вони пройдуть вже 23 квітня.

Також стало відомо, що спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що США представили Україні проєкт мирної угоди, яка може стати основою для припинення війни з Росією.