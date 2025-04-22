Путин предложил заморозить войну - в РФ отреагировали

Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский лидер Владимир Путин якобы предложил остановить боевые действия на нынешних позициях фронта в рамках возможного мирного соглашения с Дональдом Трампом. Это предложение является первым официальным свидетельством Путина, что Россия может отступить от своих максималистских требований.

Об этом пишет The Financial Times во вторник, 22 апреля.

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По данным источников издания, во время встречи в Санкт-Петербурге в начале этого месяца российский диктатор сообщил специальному представителю Дональда Трампа, Стиву Уиткоффу, что Москва якобы готова отказаться от претензий на часть оккупированных территорий четырех украинских регионов — Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

С тех пор США предложили варианты урегулирования, среди которых - признание Крыма российским, а также фактическое признание контроля Кремля над частями четырех областей, которые сейчас находятся под его властью.

Это предложение — первый официальный сигнал от Путина за три года войны, что Россия может изменить свои максималистские требования.

Европейские чиновники, которые располагают информацией о попытках США завершить войну, предупредили, что Путин, вероятно, использует очевидную уступку как ловушку, чтобы заставить Трампа согласиться на другие требования России и навязать их Украине как неотвратимый факт.

"Сейчас на Киев оказывается большое давление, чтобы он отказался от вещей, чтобы Трамп мог претендовать на победу", — сказал один из них.

Согласно потенциальному соглашению, Украина обязуется не отвоевывать оккупированную Россией территорию силой, а Россия соглашается остановить медленное продвижение своей армии.

В РФ отреагировали на заявление

В РФ прокомментировали публикацию FT о якобы готовности Путина отказаться от контроля над неоккупированными частями четырех областей Украины.

"Сейчас публикуется много фейковой информации, в том числе и в уважаемых изданиях, поэтому следует слушать только первоисточники", — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии росСМИ.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале переговоров о мире в Украине в новом формате — они пройдут уже 23 апреля.

Также стало известно, что спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что США представили Украине проект мирного соглашения, которое может стать основой для прекращения войны с Россией.