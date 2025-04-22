Путин предложил заморозить войну - в РФ отреагировали

FT заявил о планах Путина заморозить войну — в РФ отреагировали
Российский лидер Владимир Путин якобы предложил остановить боевые действия на нынешних позициях фронта в рамках возможного мирного соглашения с Дональдом Трампом. Это предложение является первым официальным свидетельством Путина, что Россия может отступить от своих максималистских требований.
Об этом пишет The Financial Times во вторник, 22 апреля.
Путин предложил заморозить войну
По данным источников издания, во время встречи в Санкт-Петербурге в начале этого месяца российский диктатор сообщил специальному представителю Дональда Трампа, Стиву Уиткоффу, что Москва якобы готова отказаться от претензий на часть оккупированных территорий четырех украинских регионов — Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
С тех пор США предложили варианты урегулирования, среди которых - признание Крыма российским, а также фактическое признание контроля Кремля над частями четырех областей, которые сейчас находятся под его властью.
Это предложение — первый официальный сигнал от Путина за три года войны, что Россия может изменить свои максималистские требования.
Европейские чиновники, которые располагают информацией о попытках США завершить войну, предупредили, что Путин, вероятно, использует очевидную уступку как ловушку, чтобы заставить Трампа согласиться на другие требования России и навязать их Украине как неотвратимый факт.
"Сейчас на Киев оказывается большое давление, чтобы он отказался от вещей, чтобы Трамп мог претендовать на победу", — сказал один из них.
Согласно потенциальному соглашению, Украина обязуется не отвоевывать оккупированную Россией территорию силой, а Россия соглашается остановить медленное продвижение своей армии.
В РФ отреагировали на заявление
В РФ прокомментировали публикацию FT о якобы готовности Путина отказаться от контроля над неоккупированными частями четырех областей Украины.
"Сейчас публикуется много фейковой информации, в том числе и в уважаемых изданиях, поэтому следует слушать только первоисточники", — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии росСМИ.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале переговоров о мире в Украине в новом формате — они пройдут уже 23 апреля.
Также стало известно, что спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что США представили Украине проект мирного соглашения, которое может стать основой для прекращения войны с Россией.
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