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Рютте пояснив, що буде після підписання мирної угоди

15 квітня 2025 22:15
Анастасія Писаненко - редактор
Як ЗСУ будуть діяти після підписання мирної угоди - пояснення Рютте
Марк Рютте. Фото: Reuters
Анастасія Писаненко - редактор

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що післявоєнна система стримування для України повинна виключити будь-які спроби Володимира Путіна знову розпочати агресію після досягнення мирної угоди. Партнери України будуть сприяти цьому.

Про це очільник Альянсу заявив в інтерв'ю журналістам під час візиту в Україну у вівторок, 15 квітня.

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За словами Рютте, ключову роль у цьому відіграватимуть партнери під лідерством Франції та Великої Британії.

"Ми всі визнаємо, що найбільш важливо впевнитися у тому, що Путін ніколи не зможе підписати мирну угоду або угоду про припинення вогню, намагаючись знову захопити територію України", — заявив Рютте.

За його словами, НАТО відіграє у цьому вирішальну роль.

"Будьте впевнені, що ЗСУ будуть діяти після укладення мирної угоди", — додав він.

Зазначимо, що 15 квітня, під час брифінгу в Одесі Рютте сказав, що НАТО продовжить надавати політичну та практичну допомогу Україні.

Також нещодавно ми писали про те, що генсек НАТО відвідав одеський шпиталь.

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