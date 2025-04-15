Як ЗСУ будуть діяти після підписання мирної угоди - пояснення Рютте

Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що післявоєнна система стримування для України повинна виключити будь-які спроби Володимира Путіна знову розпочати агресію після досягнення мирної угоди. Партнери України будуть сприяти цьому.

Про це очільник Альянсу заявив в інтерв'ю журналістам під час візиту в Україну у вівторок, 15 квітня.

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За словами Рютте, ключову роль у цьому відіграватимуть партнери під лідерством Франції та Великої Британії.

"Ми всі визнаємо, що найбільш важливо впевнитися у тому, що Путін ніколи не зможе підписати мирну угоду або угоду про припинення вогню, намагаючись знову захопити територію України", — заявив Рютте.

За його словами, НАТО відіграє у цьому вирішальну роль.

"Будьте впевнені, що ЗСУ будуть діяти після укладення мирної угоди", — додав він.

Зазначимо, що 15 квітня, під час брифінгу в Одесі Рютте сказав, що НАТО продовжить надавати політичну та практичну допомогу Україні.

Також нещодавно ми писали про те, що генсек НАТО відвідав одеський шпиталь.