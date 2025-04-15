Питання вступу України в НАТО залишається на столі, – Рютте

Марк Рютте. Фото: Reuters

Процес вступу України до НАТО є незворотним. Однак його не слід ототожнювати з потенційною мирною угодою у війні між Росією та Україною.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю журналістам під час візиту в Україну у вівторок, 15 квітня.

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Генсек запевнив, що членство України в НАТО залишається на порядку денному Альянсу, попри всі дискусії.

"Так, абсолютно. Таким був результат Вашингтонського саміту: шлях України до НАТО незворотній. І нічого не змінилося", — сказав він.

Коли Марка Рютте запитали про заяву президента США Дональда Трампа щодо нібито закритого питання вступу України до НАТО, він відповів: "Шлях України — незворотний".

Втім посадовець уже неодноразово підкреслював, що перемовини щодо встановлення миру в Україні не варто пов’язувати з її вступом до НАТО.

"Коли ми говорили, що Україна одного дня стане членом НАТО, ми не обіцяли, що це буде частиною мирної угоди", — підкреслив Рютте.

Нагадаємо, що сьогодні, 15 квітні, Марк Рютте заявив, що НАТО продовжить надавати політичну та практичну допомогу Україні — зокрема через постачання зброї та навчання військових.

Також нещодавно ми писали про те, що генсек НАТО відвідав одеський шпиталь.