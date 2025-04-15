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Рютте ответил, вступит ли Украина в НАТО

15 апреля 2025 21:06
Анастасия Писаненко - редактор
Вопрос вступления Украины в НАТО остается на столе, - Рютте
Марк Рютте. Фото: Reuters
Анастасия Писаненко - редактор

Процесс вступления Украины в НАТО является необратимым. Однако его не следует отождествлять с потенциальным мирным соглашением в войне между Россией и Украиной.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью журналистам во время визита в Украину во вторник, 15 апреля.

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Генсек заверил, что членство Украины в НАТО остается на повестке дня Альянса, несмотря на все дискуссии.

"Да, абсолютно. Таким был результат Вашингтонского саммита: путь Украины в НАТО необратим. И ничего не изменилось", — сказал он.

Когда Марка Рютте спросили о заявлении президента США Дональда Трампа относительно якобы закрытого вопроса вступления Украины в НАТО, он ответил: "Путь Украины — необратим".

Впрочем чиновник уже неоднократно подчеркивал, что переговоры по установлению мира в Украине не стоит связывать с ее вступлением в НАТО.

"Когда мы говорили, что Украина однажды станет членом НАТО, мы не обещали, что это будет частью мирного соглашения", — подчеркнул Рютте.

Напомним, что сегодня, 15 апреля, Марк Рютте заявил, что НАТО продолжит оказывать политическую и практическую помощь Украине — в частности через поставки оружия и обучение военных.

Также недавно мы писали о том, что генсек НАТО посетил одесский госпиталь.

Одесса НАТО Украина Марк Рютте Альянс
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