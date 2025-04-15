Как ВСУ будут действовать после подписания мирного соглашения - объяснение Рютте

Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что послевоенная система сдерживания для Украины должна исключить любые попытки Владимира Путина снова начать агрессию после достижения мирного соглашения. Партнеры Украины будут способствовать этому.

Об этом глава Альянса заявил в интервью журналистам во время визита в Украину во вторник, 15 апреля.

Реклама

Читайте также:

Как ВСУ будут действовать после подписания мирного соглашения

По словам Рютте, ключевую роль в этом будут играть партнеры под лидерством Франции и Великобритании.

"Мы все признаем, что наиболее важно убедиться в том, что Путин никогда не сможет подписать мирное соглашение или соглашение о прекращении огня, пытаясь вновь захватить территорию Украины", — заявил Рютте.

По его словам, НАТО играет в этом решающую роль.

"Будьте уверены, что ВСУ будут действовать после заключения мирного соглашения", — добавил он.

Отметим, что 15 апреля, во время брифинга в Одессе Рютте сказал, что НАТО продолжит оказывать политическую и практическую помощь Украине.

Также недавно мы писали о том, что генсек НАТО посетил одесский госпиталь.