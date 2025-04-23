США предложили Украине мир с признанием российской оккупации

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Администрация Дональда Трампа передала Украине проект мирного соглашения, которое предусматривает фактическое признание российской оккупации части украинских территорий. Источники Axios сообщили, что документ, который называют "окончательным предложением президента Трампа", на прошлой неделе был представлен украинской стороне во время встречи в Париже и сегодня, 23 апреля, Украина должна дать ответ.

Об этом сообщает Axios.

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Чего требует США от Украины по мирному плану

Предложение требует от Киева согласиться на ряд жестких условий, среди которых - признание Крыма российским, отказ от вступления в НАТО и принятие контроля России над большинством оккупированных территорий.

Также предложено, чтобы Запорожская АЭС оставалась на подконтрольной Украине территории, но эксплуатировалась США с последующими поставками электроэнергии в Россию и Украину. В мирном плане предусмотрено и обязательное заключение американо-украинского соглашения по добыче полезных ископаемых.

А еще Украина якобы должна получить денежные компенсации на восстановление причем в документах не указан четкий источник финансирования, а также доступ к Днепру в южных регионах и возвращение небольшой части территории Харьковской области. В то же время украинская сторона уже выразила недовольство предложением, назвав его "слишком выгодным для России".

Что получит Россия согласно мирному плану, который предлагает США

В документе также говорится о признании Крыма частью России на уровне международного права, а также о де-факто принятии оккупации почти всей Луганщины и частей Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Украина, согласно плану, должна отказаться от членства в НАТО, но получить "надежные гарантии безопасности" от ряда европейских и потенциально неевропейских партнеров. Интересно, что в документе не указано, как именно будет работать механизм гарантий.

Россия, согласно этому плану, получит отмену санкций, наложенных с 2014 года, и восстановление экономического сотрудничества с США, в частности в энергетической сфере.

Какие встречи запланированы по заключению мирного договора

Интригой стало и то, что план был сформирован после четырехчасовой встречи посланника Трампа Стива Уиткоффа с Путиным. В ответ на предложение Кремль якобы согласился приостановить наступательные действия вдоль нынешней линии фронта.

На этой неделе Уиткофф планирует очередную поездку в Москву, но вместе с госсекретарем США Марко Рубио не будет участвовать во встрече в Лондоне, где собираются представители Украины, США, Великобритании, Франции и Германии. Делегацию США возглавит посол в Киеве Кит Келлог.

По данным источников, украинская сторона склоняется к обсуждению временного 30-дневного прекращения огня, а не к согласованию на американский мирный план. В Белом доме заявляют, что переговоры продолжаются и "есть надежда, что процесс движется в правильном направлении".

Напомним, недавно Владимир Путин предложил заморозить войну на нынешней линии фронта.

Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что будет дальше в случае подписания мирного соглашения.