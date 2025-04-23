США представлять у Лондоні план щодо закінчення війни в Україні, який складається з 7 пунктів

Переговори України і США у Франції. Фото: t.me/ermaka2022

Сьогодні на зустрічі в Лондоні між США, Україною та Європою, Америка надала план щодо врегулювання російсько-української війни. Стверджується, що він складатиметься із семи пунктів.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Пропозиція США передбачає офіційний додаток Вашингтоном суверенітету РФ над Кримом. Також план передбачає фактичне визнання інших окупованих територій. Це означає заморозку нинішньої лінії фронту, що дозволило б російському диктатору Володимиру Путіну зберегти майже всю територію, яку завоювала РФ.

При цьому план передбачає зміни і на користь України. Як пише ЗМІ, РФ відмовиться від двох невеликих територій, які наразі займають її війська (не уточнюється, про які території йде мова, але ймовірно, що про Сумську та Харківську області).

Україна отримає безперешкодний доступ до гирла річки Дніпро, а РФ виведе свої війська з "другого району" Херсонської області.

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог сподівається домогтися згоди на цей план. Потім його колега Стів Віткофф вирушив до Москви і представить цей план Путіну.

Докладніше про кожен пункт

Джерело, знайоме зі змістом плану, повідомило, що пункти 1 і 2 передбачають негайне припинення вогню і прямі переговори між Україною і Росією, з чим український лідер Володимир Зеленський раніше вже погодиться.

Третій пункт вимагає, щоб Україна утрималася від прагнення до членства в НАТО, але країна, як і раніше, матиме можливість вступити в ЄС.

Європейські країни могли б розгорнути сили забезпечення безпеки, щоб стримати Путіна від повторного вторгнення. Однак план не зобов'язує США гарантувати безпеку лютого такого розгортання.

Четвертий пункт стосується території. Вашингтон пропонує де-юре визнати суверенітет Росії над Кримом (простіше кажучи, визнати територію російською, але визнання буде виключно з боку США).

Водночас, зупинка вогню заморозить лінію фронту, що дасть змогу Путіну зберегти майже всі ці завоювання (йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області). Однак ці території російськими визнані не будуть.

Крім переходу деякої території в руки України (мабуть те, про що йшлося вище перерахованих пунктів), під контроль США буде передано Запорізьку АЕС.

Згідно з шостим пунктом, Україна підпише угоду про видобуток корисних копалин, яка надасть американським компаніям доступ до українських природних ресурсів.

Сьомий пункт порушує питання про можливість нових відносин між США і Росією, стверджуючи, що всі американські санкції буде знято, і дві країни зможуть розпочати співпрацю у сфері енергетики.

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що існує велика ймовірність того, що Україна і РФ укладуть угоду вже цього тижня.

Також ми писали, що вчора президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів із РФ, щойно буде припинення вогню.