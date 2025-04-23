США представят в Лондоне план по окончанию войны в Украине, который состоит из 7 пунктов

Переговори України і США у Франції. Фото: t.me/ermaka2022

Сегодня на встрече в Лондоне между США, Украиной и Европой, Америка предоставил план по урегулированию российско-украинской войны. Утверждается, что он будет состоять из семи пунктов.

Об этом сообщает The Telegraph.

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План США по окончанию войны в Украине

Предложение США предполагает официальное приложение Вашингтоном суверенитета РФ над Крымом. Также план подразумевает фактическое признание других оккупированных территорий. Это значит заморозку нынешней линии фронта, что позволило бы российскому диктатору Владимиру Путину сохранить почти всю территорию, которую завоевала РФ.

При этом план включает изменения и в пользу Украины. Как пишет СМИ, РФ откажется от двух небольших территорий, которые сейчас занимают ее войска (не уточняется о каких территориях идет речь, но вероятно, о Сумской и Харьковской областях).

Украина получит беспрепятственный доступ к устью реки Днепр, а РФ выведет свои войска из "второго района" Херсонской области.

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог надеется добиться согласия на этот план. Затем его коллега Стив Уиткофф отправился в Москву и представит этот план Путину.

Подробнее о каждом пункте

Источник, знакомый с содержанием плана, сообщил, что пункты 1 и 2 предусматривают немедленное прекращение огня и прямые переговоры между Украиной и Россией, с чем украинский лидер Владимир Зеленский ранее уже согласится.

Третий пункт требует, чтобы Украина воздержалась от стремления к членству в НАТО, но страна по-прежнему будет иметь возможность вступить в ЕС.

Европейские страны могли бы развернуть силы обеспечения безопасности, чтобы сдержать Путина от повторного вторжения. Однако план не обязывает США гарантировать безопасность лютого такого развертывания.

Четвертый пункт касается територии. Вашингтон предлагает дэ-юре признать суверенитет России над Крымом (проще говоря, признать территорию российской, но признание будет исключительно со стороны США).

В то же время, остановка огня заморозит линию фронта, что позволит Путину сохранить почти все эти завоевания (речь про Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области). Однако эти российскими признаны не будут.

Помимо перехода некоторой территории в руки Украины (видимо то, о чем говорилось выше перечисленных пунктов), под контроль США будет передана Запорожская АЭС.

Согласно шестому пункту, Украина подпишет соглашение о добыче полезных ископаемых, которое предоставит американским компаниям доступ к украинским природным ресурсам.

Седьмой пункт поднимает вопрос о возможности новых отношений между США и Россией, утверждая, что все американские санкции будут сняты, и две страны смогут начать сотрудничество в сфере энергетики

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что существует большая вероятность того, что Украина и РФ заключат соглашение уже на этой неделе.

Также мы писали, что вчера президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с РФ, как только будет прекращение огня.