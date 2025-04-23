В МИД Британии заявили о результате переговоров по миру
Великобритания работает вместе с США, Украиной и европейскими союзниками, чтобы прекратить войну и обеспечить справедливый и прочный мир. Во встрече приняли участие представители Украины Андрей Сибига и Рустем Умеров.
Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми по результатам переговоров в Лондоне в среду, 23 апреля.
Дэвид Ламми доложил о результатах переговоров в Лондоне
"Мы работаем вместе с США, Украиной и европейскими союзниками, чтобы прекратить войну и обеспечить справедливый и прочный мир, с сегодняшними переговорами высокопоставленных чиновников в Лондоне. Ценные встречи с Андреем Сибигой и Рустемом Умеровым вместе с Джоном Гили в этот критический для нашей безопасности момент", — написал Ламми в соцсети Х.
Напомним, 23 апреля украинская делегация прибыла в Лондон для участия в переговорах.
Кроме того, стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио пропустит встречу в Лондоне.
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