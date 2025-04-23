В МИД Британии заявили о результате переговоров по миру

Участники переговоров по миру в Украине. Фото: Дэвид Ламми

Великобритания работает вместе с США, Украиной и европейскими союзниками, чтобы прекратить войну и обеспечить справедливый и прочный мир. Во встрече приняли участие представители Украины Андрей Сибига и Рустем Умеров.

Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми по результатам переговоров в Лондоне в среду, 23 апреля.

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"Мы работаем вместе с США, Украиной и европейскими союзниками, чтобы прекратить войну и обеспечить справедливый и прочный мир, с сегодняшними переговорами высокопоставленных чиновников в Лондоне. Ценные встречи с Андреем Сибигой и Рустемом Умеровым вместе с Джоном Гили в этот критический для нашей безопасности момент", — написал Ламми в соцсети Х.

Напомним, 23 апреля украинская делегация прибыла в Лондон для участия в переговорах.

Кроме того, стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио пропустит встречу в Лондоне.