Єрмак, Умєров та Сибіга прибули до Лондона на переговори

Рустем Умєров, Андрій Єрмак та Андрій Сибіга. Ілюстративне фото: Міноборони

Українська делегація у середу, 23 квітня, прибула до Лондона на переговори щодо припинення вогню. Там відбудеться зустріч з представниками США та Європи.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.

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Зустріч у Лондоні 23 квітня

Так, голова Офісу Президента Андрій Єрмак, Міністр оборони Рустем Умєрова та Міністр закордонних справ Андрій Сибіга разом з європейськими та американськими представниками обговорять способи досягнення повного та безумовного припинення вогню, як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого та стійкого миру.

"Шлях до миру непростий, але Україна була та залишається відданою мирним зусиллям. Ще в Джидді в березні та згодом на інших зустрічах Україна чітко продемонструвала, що не є перешкодою на шляху до миру", — зазначив Єрмак.

Скриншот допису Єрмака

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо пропустить зустріч у Лондоні через відхилення Президентом України Володимиром Зеленським "ключової деталі" пропозиції про припинення вогню.

Як пише видання Axios, пропозиція Дональда Трампа щодо припинення вогню передбачає територіальні поступки на користь Росії.