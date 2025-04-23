Ермак, Умеров и Сибига прибыли в Лондон на переговоры

Рустем Умеров, Андрей Ермак и Андрей Сибига. Иллюстративное фото: Минобороны

Украинская делегация в среду, 23 апреля, прибыла в Лондон на переговоры о прекращении огня. Там состоится встреча с представителями США и Европы.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram.

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Встреча в Лондоне 23 апреля

Так, глава Офиса Президента Андрей Ермак, Министр обороны Рустем Умерова и Министр иностранных дел Андрей Сибига вместе с европейскими и американскими представителями обсудят способы достижения полного и безусловного прекращения огня, как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижения справедливого и устойчивого мира.

"Путь к миру непростой, но Украина была и остается преданной мирным усилиям. Еще в Джидде в марте и впоследствии на других встречах Украина четко продемонстрировала, что не является препятствием на пути к миру", — отметил Ермак.

Скриншот поста Ермака

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио пропустит встречу в Лондоне из-за отклонения Президентом Украины Владимиром Зеленским "ключевой детали" предложения о прекращении огня.

Как пишет издание Axios, предложение Дональда Трампа о прекращении огня предусматривает территориальные уступки в пользу России.