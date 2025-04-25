Переговоры Путина и Уиткоффа 25 апреля — что известно

Стив Уиткофф и Владимир Путин. Фото: Reuters

В пятницу, 25 апреля, в Москве прошли переговоры российского диктатора Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Встреча длилась три часа.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передают росСМИ.

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По данным росСМИ, сегодняшний разговор позволил дополнительно сблизить позиции не только по Украине, но и по другим международным вопросам.

В частности, на встрече Путина и Уиткоффа речь шла о возможности возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.

Напомним, что ранее стало известно, что сегодня, 25 апреля, в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Трампа Стива Уиткоффа.

В США тем временем угрожают Украине, если власть не согласится принять мирный план на условиях России, который является невыгодным и опасным для суверенитета страны.